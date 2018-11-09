Линолеум под ламинат: плюсы и минусы

Если вы ищете напольное покрытие для помещения с повышенной проходимостью или влажностью, обратите внимание на линолеум под ламинат. Это отличный вариант для кухни, ванной, коридора. Многие охотно используют его и в жилых комнатах. Разобраться в разновидностях и особенностях его укладки, а также узнать все плюсы и минусы такого покрытия поможет рубрика «Открыто на ремонт» в новом выпуске пермского еженедельника «Эфир».