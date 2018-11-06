«Годунов»: грандиозная сага с захватывающим сюжетом
На телеканале «Россия» – долгожданная премьера: многосерийная драма «Годунов» расскажет об одном из самых сложных и противоречивых периодов в истории государства Российского. Создатели обещают зрителям грандиозную сагу с захватывающим сюжетом. А в новом выпуске газеты «Эфир» вы узнаете, как она снималась.
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