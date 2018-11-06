Непапины дочки

Главная героиня нового сериала телеканала «Россия» «В чужом краю» Галина из-за наводнения вынуждена покинуть родной дом и вместе со своей семьей отправиться к отцу, которого не видела тридцать лет – родители расстались, еще когда Галя была маленькой. Налаживать отношения после многолетней разлуки нелегко. С подобной проблемой сталкивалось немало звездных дочек, чьи отцы по той или иной причине покинули их в детстве. Читайте истории Ляйсан Утяшевой, Марии Кожевниковой, Аниты Цой, Алены Яковлевой на страницах свежего номера газеты «Эфир».