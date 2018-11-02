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К 60-летию Пермского телевидения: новости как образ жизни

События недели

За 60 лет, минувших со дня появления Пермского телевидения, жизнь стала гораздо динамичнее: ежедневно вокруг нас происходят десятки событий. И чтобы ориентироваться в ситуации, людям нужна информация: актуальная, объективная, достоверная, интересная – такая, какую дают новостные выпуски «Вести – Пермь». А как новостной редакции это удается, нам рассказал начальник службы информационных программ ГТРК «Пермь» Дмитрий Пантелеев.

 

Больше возможностей - выше требования

                – Дмитрий, Вы работаете на телевидении более 20 лет, за это время прошли непростой путь от корреспондента до большого начальника. Что изменилось за эти годы в работе новостной редакции?

                – Работу новостной службы за это время несколько раз пришлось кардинально перестраивать – и с идеологической точки зрения, и с технической. Например, раньше очень тяжело было связываться с нашими федеральными коллегами. Процесс передачи готового материала в Москву выглядел следующим образом: сюжет снимали, монтировали, переписывали на видеокассету, отвозили ее к поезду до Москвы, упрашивали проводницу, чтобы эта кассета полежала в купе для проводников и в Москве какой-нибудь человек пришел к прибытию поезда и ее забрал. Сейчас можно вообще не приезжать на телестудию для того, чтобы отправить материал в столицу или получить его оттуда. Для этого достаточно аппаратуры, которая есть у съемочной бригады на выезде. Всё происходит практически в режиме онлайн. Многократно возрос обмен материалами. Каждый день мы отправляем три – пять материалов в разном виде нашим федеральным коллегам. И в течение недели от них и от наших коллег в других городах получаем до десятка материалов, которые нужны нам. Изменилась и работа корреспондента. Раньше, случись что экстренное, выехать на съемку стоило больших трудов. Для начала надо было хотя бы оповестить корреспондента, а для этого – поехать к нему домой. Сейчас совсем другая песня. Но раз многократно выросли корреспондентские возможности, соответственно, многократно выросли и требования к тому, что делают журналисты.

 

Как заинтересовать зрителя и прижать министра

                – Порой корреспонденты, снимая сюжет, прыгают с парашютом или ныряют в прорубь. Вам доводилось ради зрительского интереса совершать что-то столь же экстремальное?

                – Я не уверен, что в тот момент, когда человеку выпадает возможность пострелять из зенитной пушки, он думает, интересно ли это зрителю. В первую очередь это должно быть интересно самому корреспонденту. В этом суть журналистской работы. Если ты делаешь материал интересным себе, он получится интересным и для зрителей. Поэтому когда корреспондент из собственного интереса что-то «учиняет» на съемках, это приветствуется. Мы чего только не делали: и лес валили бензопилами, и на бумажной ленте катались на бумкомбинате. Инженеры по охране труда только потом узнали об этом и, по-моему, чуть не поседели.

                – Во время прямого эфира иногда возникают непредвиденные ситуации. С Вами такое случалось?

                – В прямом эфире случается всякое – на то он и прямой. Например, раньше, когда в студии стояли обычные лампы накаливания, они имели свойство после долгой эксплуатации лопаться, давая яркую вспышку и огромное количество осколков. Как-то раз у меня над головой лопнула такая лампа. Ну лопнула и лопнула, бывает. Но очень смешно было потом смотреть это в записи. Я-то дернулся практически сразу, а вот мой гость, очень флегматичный человек, отреагировал с задержкой секунды в 4. То есть свет погас, и в темноте он спрашивает: «А что случилось?»

                Была забавная ситуация с министром обороны Сергеем Шойгу – тогда еще министром по чрезвычайным ситуациям. Он приехал к нам на студию, и на запись передачи у него было всего 20 минут – очень жесткий график. Шойгу сразу предупредил: «Я кручусь на стуле – вы мне говорите об этом». Но как во время интервью сказать человеку: «Не крутитесь на стуле, пожалуйста»? И я просто прижал его стул коленом, чтоб не повернуться было. Министр сидит, улыбается. Мы начинаем писать передачу – и у него выходит из строя петличный микрофон. У меня работает, а у него нет. Что делать? Я к нему наклонился, и мы с ним чуть не в обнимку просидели всю запись, говоря в один микрофон. Картинка, конечно, была забавная. Но если бы мы начали менять микрофон, то у министра не осталось бы времени, он бы уехал, и у нас вообще не было бы интервью.

 

Легко ли работать "в телевизоре"

                – За что Вы любите свою работу?

                – Во-первых, она дает возможность общаться с огромным количеством интересных людей. Иногда сталкиваешься с такими титанами… Например, патриарх Кирилл. С ним мне довелось общаться, когда он еще не был патриархом, а возглавлял службу внешних связей Русской православной церкви. Его сан не помешал нам поговорить про... рок-н-ролл. Человек оказался очень подкованным, со своей интересной точкой зрения... Или вот когда у вас будет возможность пообщаться с космонавтом? Или с водолазом? Не новомодным дайвером, а настоящим водолазом в глубоководном костюме... У корреспондентов «Вестей» такая возможность есть. И это просто здорово!

                Во-вторых, у большинства людей рано или поздно наступает момент, когда расти над собой в профессиональном плане больше не нужно – накопленного багажа знаний и опыта хватает, чтобы всё и так было неплохо. В «Вестях» это невозможно. Приходится постоянно чему-то учиться, постоянно самосовершенствоваться.

                В-третьих, статус нашей ГТРК «Пермь» позволяет нам помогать людям. Например, у нас очень хорошие отношения с фондом «Дедморозим». Вместе с ним мы участвуем в решении проблем, с которыми сами людей порой не в состоянии справиться, в частности, помогаем собрать деньги на дорогостоящую операцию.

                – Создается впечатление, что работа на телевидении, особенно у телеведущего, – сплошной праздник. Но ведь это не так?

                – К нам иногда приходят люди и говорят: «Я так хочу попасть на телевидение! Я хочу быть телеведущим!» Им кажется, что телеведущий – это очень круто. А о том, что это тяжелый и порой неблагодарный труд, многие просто не знают. Это работа, которая не очень-то вписывается в типичный распорядок дня. У нас выпуски новостей начинаются в 5 утра, а заканчиваются в 23.00. Не получится так, что в 9.00 пришел, в 18.00 ушел, плюс час на обед и еще перерывы на кофе. Если надо работать в праздник или случилось что-то экстренное, приезжаешь и работаешь без вопросов. Любой человек, который трудится в новостях, должен быть к этому готов. Причем работать нужно в бешеном темпе. И быть готовым к сюрпризам и сложным задачам.

                – А каким должен быть коллектив редакции, чтобы успешно делать новости?

                – Я очень не люблю слово «коллектив» – это нечто сухое, абстрактное. В коллективе людей подвигают на что-то формальные нормы и правила. А в таком профессиональном сообществе, как наше, – скорее неформальные. Сделать что-то нужно не потому, что это предписано инструкцией, а потому, что иначе подведешь своего приятеля. Я считаю: осознание того, что ты находишься среди единомышленников, для общего результата дает гораздо больше, чем миллиарды написанных инструкций. Поэтому не надо называть нас коллективом. Мы называем себя просто: «Вести – Пермь».

Метки: 60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ, в Перми, в Пермском крае, СМИ

Опубликовано: 02.11.2018 в 17:15 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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