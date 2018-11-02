Всемирный день мужчин отмечают в первую субботу ноября

В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Возможно, этот праздник пока не пользуется большой популярностью, так как весьма молод: он был учрежден в 2000 году. Но это чудесный повод еще раз показать нашим мужчинам свою любовь, накрыв для них праздничный стол с особыми «мужскими» блюдами. Читайте, как приготовить говядину с грушами, салат «Любимый», куриные рулетики с сыром и другие блюда, которые понравятся мужчинам, в свежем выпуске газеты «Эфир».