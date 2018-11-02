Людям нужна информация: актуальная, объективная, достоверная
За 60 лет, минувших со дня появления Пермского телевидения, жизнь стала гораздо динамичнее: ежедневно вокруг нас происходят десятки событий. И чтобы ориентироваться в ситуации, людям нужна информация: актуальная, объективная, достоверная, интересная – такая, какую дают новостные выпуски «Вести Пермь». А как новостной редакции это удается, на страницах свежего выпуска газеты «Эфир», рассказывает начальник службы информационных программ ГТРК «Пермь» Дмитрий Пантелеев.
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