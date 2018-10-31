Как вырастить ананас на подоконнике?
31 октября в 7 вечера в Ботаническом саду Пермского классического университета состоится лекция «Экзотические растения: как вырастить ананас на подоконнике».
Участники посмотрят на то, что здесь растет и смогут задать любые вопросы специалисту сада. Закончится лекция вечерней экскурсией по экспозиции оранжереи.
Желающим принять участие в вечерней экскурсии необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Ботанического сада.
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