31 октября в 7 вечера в Ботаническом саду Пермского классического университета состоится лекция «Экзотические растения: как вырастить ананас на подоконнике».

Участники посмотрят на то, что здесь растет и смогут задать любые вопросы специалисту сада. Закончится лекция вечерней экскурсией по экспозиции оранжереи.

Желающим принять участие в вечерней экскурсии необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Ботанического сада.