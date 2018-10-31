Выбираем фонтан

31 октября - последний день голосования за внешний облик фонтанного комплекса на бульваре имени Советской Армии, расположенного вдоль улицы Сибирской в Перми. Его планируется реконструировать к 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, то есть к 2020 году. Оставить свой лайк можно на сайте администрации краевой столицы - в специальном разделе портала gorodperm.ru

С большим отрывом сейчас лидирует проект продольного фонтана с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан». Правда, проголосовало всего чуть больше тысяч горожан.