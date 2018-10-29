В Кунгурской пещере собрались выращивать сталактиты и сталагмиты
Ученые решили «помочь» Кунгурской ледяной пещере вырастить дополнительные сталактиты и сталагмиты. Ледяные наросты - главная приманка для туристов, которые косвенно и виноваты в том, что растет эта красота не особо охотно. 200 тысяч посетителей за год нагревают пещеру своим дыханием. Для человека это не особо заметно, для ледяных столбов - критично. Сейчас, по предложению ученых, с поверхности в пещеру пробурили вентиляционную скважину. Расчет на холодный зимний воздух, который подсушит пещеру и понизит температуру под землей. Все происходящее - эксперимент. Нигде и никогда таким способом пещерный лед еще намораживать не пытались.
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