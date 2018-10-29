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Экономика края - благополучие жителей
Благополучие и комфорт каждого жителя Прикамья зависит в том числе и от развития промышленности и экономики края. Поэтому внимание депутата краевого парламента Татьяны Миролюбовой к этой сфере вполне понятно. Татьяна Васильевна ведет активный диалог с руководителями и коллективами промышленных предприятий Перми и края, с пермскими вузами, вникает в проблемы и принимает личное участие в поддержке и развитии отрасли – как законодатель, как специалист, как депутат. Читайте подробности в свежем выпуске газеты «Эфир».
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