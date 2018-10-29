Взыскать алименты: нюансы и подробности

Взыскать алименты на несовершеннолетнего ребенка можно как на основании решения суда, так и во внесудебном порядке. Согласно Семейному кодексу РФ при расторжении брака суд обязан указать в решении, кто из родителей и в каком размере должен уплачивать алименты на ребенка. Однако родители могут урегулировать этот вопрос и без участия суда, заключив соглашение об уплате алиментов и удостоверив его у нотариуса. Обо всех нюансах и подробностях читайте специальный материал в новом номере газеты «Эфир».