Взыскать алименты: нюансы и подробности
Взыскать алименты на несовершеннолетнего ребенка можно как на основании решения суда, так и во внесудебном порядке. Согласно Семейному кодексу РФ при расторжении брака суд обязан указать в решении, кто из родителей и в каком размере должен уплачивать алименты на ребенка. Однако родители могут урегулировать этот вопрос и без участия суда, заключив соглашение об уплате алиментов и удостоверив его у нотариуса. Обо всех нюансах и подробностях читайте специальный материал в новом номере газеты «Эфир».
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