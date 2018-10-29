Жилье для молодых
В Пермском крае реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, в рамках которых в 2018 году планируется оказать поддержку в решении жилищного вопроса более 1000 семей, в том числе 240 многодетным семьям. Читайте подробности в свежем выпуске газеты «Эфир».
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