Люблю я макароны...
25 октября во всем мире отмечали День пасты. Обычные макароны, вкусно приготовленные и красиво поданные, превращаются в блюдо с итальянским акцентом, достойное праздничного стола. Читайте вкусные рецепты приготовления макаронных изделий в новом номере газеты «Эфир»
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