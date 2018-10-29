Люблю я макароны...

25 октября во всем мире отмечали День пасты. Обычные макароны, вкусно приготовленные и красиво поданные, превращаются в блюдо с итальянским акцентом, достойное праздничного стола. Читайте вкусные рецепты приготовления макаронных изделий в новом номере газеты «Эфир»