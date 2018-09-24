Непутевые заметки
27 сентября – Всемирный день туризма. И не важно, как его отмечают: в этот же день или на полгода раньше, с рюкзаками за спиной или с модными чемоданами на колесиках, на ближайшей опушке или в экзотической стране. Главное – впечатления и приключения. В свежем номере газеты «Эфир», читайте, зачем Пьер Ришар гонял с «Самогонщиками», как Стриженовы спасли беременного краба, что значит «бурханить на погоду», по мнению Яны Чуриковой, и почему Эвелина Блёданс сразила африканца «Ершом».
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