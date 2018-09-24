Рептилиям нужна особая забота
Экзотические змеи или игуаны не так часто становятся домашними питомцами, но сухопутных и водных черепах, а также небольших ящериц всё чаще можно встретить в домашних живых уголках. В свежем номере газеты «Эфир» ветеринарный врач сети пермских клиник «Зооветсервис» Елена Бессонова рассказала, как правильно ухаживать за такими животными. Оказывается, рептилии требовательны к условиям проживания и им нужна особая забота.
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