Лидия Федосеева-Шукшина передоила «всех коров Советского Союза»
25 сентября свой юбилейный 80-й день рождения отметит Лидия Федосеева-Шукшина. Она начала сниматься в 17 лет и по сей день остается настоящей звездой нашего кинематографа. В ее личной и экранной судьбе было много и драматичных, и светлых моментов. Лидия Николаевна с удовольствием рассказывает о своей жизни и порой делает весьма интересные заявления - читайте в свежем номере газеты «Эфир».
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