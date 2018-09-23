Для тех, кто любит погорячее



С наступлением холодов чаще хочется съесть чего-нибудь горяченького, да и просто погреться у работающей плиты или духовки. Новые рецепты из популярной рубрики «Вкусно и Быстро» газеты «Эфир» согреют вам и тело, и душу, и позволят в полной мере использовать плоды свежего урожая. Читайте удивительные рецепты в свежем номере!