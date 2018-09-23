Как клеить обои правильно?

Один из самых популярных способов обновления интерьера в квартире – замена обоев. Многие выполняют эту работу своими руками, но результат не всегда радует. В свежем номере газеты «Эфир» вы узнаете о некоторых тонкостях этого, казалось бы, нехитрого процесса.