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Как клеить обои правильно?

обои

Один из самых популярных способов обновления интерьера в квартире – замена обоев. Многие выполняют эту работу своими руками, но результат не всегда радует. В свежем номере газеты «Эфир» вы узнаете о некоторых тонкостях этого, казалось бы, нехитрого процесса.

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 23.09.2018 в 19:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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