Правила безопасности

С наступлением холодов возрастает опасность возникновения пожаров в жилых домах и квартирах, поскольку пока центральное отопление не включено, многие жильцы начинают активно пользоваться электрическими обогревателями, а электропроводка не всегда справляется с такой нагрузкой. Через свежий номер газеты «Эфир», Специалисты МЧС России по Пермскому краю и Департамента общественной безопасности администрации города Перми напоминают, какие правила важно соблюдать, чтобы избежать пожара в доме, и что делать, если возгорание всё же произошло. Читайте и сможете защитить себя от нежелательных происшествий!