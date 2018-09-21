Бетонные фигуры на участке: преимущества и особенности





Бетон является одним из самых популярных строительных материалов, который достаточно популярен и востребован среди специалистов. Для многих он – прекрасное средство для создания прочного фундамента, стяжек полов, но как оказалось, его широко применяют для создания разных декоративных и оригинальных элементов для садового участка. Получаемые изделия легко можно изготовить в домашних условиях, имея определенный набор инструментов и зная особенности технологии.

Правила для выбора форм

Одним из основных инструментов являются специальные формы для создания бетонных изделий. Разные изделия (например, заборчик, садовые фигуры или тротуарная плитка) потребуют соответствующую матрицу. Ассортимент их достаточно широкий. Они отличаются по размерам и предназначены для создания определенного элемента. Приведем примеры некоторых разновидностей в зависимости от материала, из которого они сделаны:

металлические;

пластиковые;

металлопластиковые;

полиуретановые.

Самыми популярными формами являются пластиковые и полиуретановые с учетом многих показателей. Они способны в идеале передавать любую, даже самую сложную фактуру. Кроме того, такие формы для изготовления садовых фигур можно обрабатывать смазками. Вынимается изделие без сложностей, все углы остаются на месте. Покупка может оказаться затратным делом, но все же качество окупается. Если вы – начинающий мастер, то лучше тренироваться на простых изделиях.

Как сделать качественный раствор

В форму нужно заливать раствор, а для его приготовления понадобится набор компонентов. Одним из главных является цемент, который для прочности изделия должен быть качественным и не залежавшимся. Следующий компонент – это речной песок (средний или крупнозернистый). Гравий как один из компонентов должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, в частности глину. Нужна вода, количество которой регулируется в индивидуальном порядке. При этом структура раствора должна быть пластичной и не растекаться, но и не быть чрезмерно сухой. Качество любого элемента отразится на самом изделии, поэтому это стоит учесть сразу, чтобы не было зря потраченных средств и времени. Для создания цветных декоративных элементов понадобится пигментный краситель.

Для смешивания всех ингредиентов и получения раствора однородной массы стоит воспользоваться бeтoнoмeшaлкой. В домашних условиях можно использовать даже самые маленькие устройства. Если же бетономешалки нет, то лучше найти емкость большого размера, чтобы выполнить качественный замес. Как вспомогательный инструмент понадобятся лопаты и ведра.

Сама технология производства достаточно простая, поэтому ее можно воплотить в домашних условиях. Процедура выполняется в несколько этапов. Как мы убедились, особых требований по инструменту нет, кроме наличия специальных форм и бетономешалки. Поэтому для тех, кто решил себя пробовать в этом ремесле, сложностей в покупке всего необходимого не возникнет. Все доступно и предлагается по оптимальным ценам.

По материалам https://www.formpark.ru