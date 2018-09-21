35 лет на «Вокзале для двоих»

Знаете ли Вы, что в основу фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» легла реальная история? Что на съемках Людмила Гурченко училась играть спиной, а самого режиссера запрягали в сани вместо лошади? По случаю 35-летия выхода на экраны этого замечательного фильма в свежем номере газеты «Эфир» вспоминаем интересные факты о «жителях» «Вокзала для двоих».