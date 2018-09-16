Как звали отпрыска Дедала?
Если Вам известны дитя Дедала и героиня Михаила Лермонтова из драмы «Маскарад», а также как называется эталонное произведение, то смело садитесь за отгадывание сканворда, опубликованного в свежем номере газеты "Эфир". Приятного досуга!
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