Как сохранить урожай?

Как обработать теплицу? Как подготовить длительное хранение свеклы, моркови и других овощей?

Осенние заботы дачников, а следовательно и полезные советы от лучших агрономов Прикамья читайте в рубрике «Сад-огород» в свежем номере газеты "Эфир".