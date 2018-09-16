Как сохранить урожай?
Как обработать теплицу? Как подготовить длительное хранение свеклы, моркови и других овощей?
Осенние заботы дачников, а следовательно и полезные советы от лучших агрономов Прикамья читайте в рубрике «Сад-огород» в свежем номере газеты "Эфир".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Лопух - это не только сорняк
Искусство быть первым
Переходим на «цифру»
«К 60-летию Пермского телевидения»
Дела житейские: правила безопасности для дачников
Звёзды помогут
Когда лучше сажать плодовые деревья?
Комедии «По семейным обстоятельствам» исполнилось 40 лет
«Давай поженимся!» играет в брачные игры 10 лет
К 60-летию Пермского телевидения
Добавить комментарий: