Лопух - это не только сорняк
Лопух - это не только сорняк и беда для дачников. Оказывается, осенью, перед заморозками, корни этого растения будут Вам полезны! В свежем номере газеты Эфир вы найдёте рецепты, как грамотно «расправиться» с лопухом.
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Лопух - это не только сорняк и беда для дачников. Оказывается, осенью, перед заморозками, корни этого растения будут Вам полезны! В свежем номере газеты Эфир вы найдёте рецепты, как грамотно «расправиться» с лопухом.
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