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Искусство быть первым

Барабанщиков

Легендой он станет позже, а тогда, на пороге 1960-х, самым ответственным в работе начинающего телеведущего Григория Барабанщикова было вести репортажи с праздничных демонстраций – несмотря на готовые тексты и утвержденный сценарий, возможны были любые неожиданные ситуации.

 Самой каверзной оказалась передача «Технический вестник». Приходилось использовать и комментировать технические термины, иногда совершено незнакомые. Выручали словари. Но самой любимой и для зрителей, и для ее автора была музыкальная передача «Третий звонок». Григорий Барабанщиков отдавал ей много сил.

                Григорий Барабанщиков: «Идея о том, чтобы сделать такую передачу, пришла ко мне еще в 1960 году. Радиорелейной линии тогда не было, и из Москвы к нам присылали кинопленки с записями новостей и музыкальных программ из концертных залов, которые складывали в фильмотеку на хранение для возможного использования в местных программах. Стеллажи были забиты пленками от пола до потолка. И вот однажды, зайдя туда в очередной раз, я подумал: «Такое добро пропадает!» И придумал еженедельную музыкальную передачу. В студии построили ложу, как в театре. За кадром шла фонограмма шума из зрительного зала, настройка оркестра, затем звучали три звонка. Я заходил, садился и говорил: «Добрый вечер, друзья! Сегодня мы увидим и послушаем…» И перечислял имена исполнителей с пленок, присланных из Москвы. Через некоторое время ко мне стали приходить письма от пермяков с просьбами повторить те или иные номера или поздравить кого-либо из своих близких».

                Вскоре начали делать программы для целых трудовых коллективов. Барабанщиков выбирал предприятие. Затем с фотографом Юрием Кондаковым выезжали на место. Григорий Степанович беседовал с людьми, тут же беседы оформлялись в виде фоторепортажа. Передача рассказывала о поездке, показывались фотографии с мест и исполнялись музыкальные номера для тружеников. Все были счастливы. Затем стали делать передачи к праздникам. Особенно удавались новогодние «Третьи звонки», которые записывали в городских Дворцах культуры.

                Григорий Барабанщиков: «Самый грандиозный «Третий звонок» был посвящен 1 Мая. Он длился чуть ли не пять часов, проходил на арене цирка. Это была настоящая музыкальная и цветовая феерия. Певец Виктор Руденко, руководитель ВИА «Контраст», например, поднимался под купол! Некоторым номерам так аплодировали, что, казалось, рухнет крыша... Кроме архивных коробок нужна была еще и собственная инициатива: популярный в СССР ансамбль «Бони-М», например, записали во время ночной трансляции из Москвы, а в воскресенье вечером его показали пермякам. И не один раз».

                Фанатов, как сейчас, тогда еще не было. В подъезде Барабанщикова не ждали, на стенах ничего не писали, а очень интеллигентно присылали письма в телерадиокомитет. Письма приходили мешками. Причем по абсолютно разным поводам. По мнению респондентов, Григорий Степанович отвечал за всё пермское радио и телевидение. Правда, когда он шел по улице, ребятишки кричали: «О, вон третий звонок идет!» Так и называли.

                Григорий Барабанщиков: «Иногда в передаче мы использовали фрагменты из художественных фильмов. Для этого я ходил в «Пермкинопрокат», где директорам кинотеатров показывали картины. Сидел с фонариком и записывал, в каких частях есть интересные песни. Прокрутить эти записи в эфире было трудоемко: пока я объявляю номер, кино-механик должен снять одну бобину, установить другую и отмотать до нужной отметки. А в понедельник к девяти утра пленку надо было уже вернуть в кинотеатр.

                Когда в Пермь приезжали известные артисты, они обязательно приходили в студию. Пели вживую и в прямом эфире. Больше всех меня поразил Иосиф Кобзон. Я был восхищен тем, насколько это умный и эрудированный собеседник. Он приехал на программу со всем оркестром и дал полный концерт, а между песнями мы беседовали. И всё это в прямом эфире. Причем в этот день Кобзон уже отработал три концерта и не поскупился на четвертый – в студии.

                Забавный казус вышел с Эдитой Пьехой. Когда мы еще до передачи стояли и разговаривали, стала очевидна разница в росте. Я предложил беседовать сидя, на что она ответила: «Я слишком уважаю свои концертные платья, чтобы в них садиться». Однако пришлось Эдите Станиславовне поступиться принципами».

У Прикамья есть свой голос – это голос Григория Барабанщикова. Полсотни лет – с 1951 по 2001 год – он работал в эфире. Начинал на радио, с открытием телевидения перешел на ТВ, уйдя с экрана, снова вернулся в радиоэфир, став самым популярным диктором Пермского радио. Просишь рассказать о нем людей, знающих его много лет, а в ответ слышишь: «Он такой замечательный! У него такой голос! Он такой родной, добрый, благожелательный!» В общем, одни восторги и прилагательные. В 1997 году заслуженному работнику культуры РФ Григорию Степановичу Барабанщикову за большие заслуги в развитии радиовещания и телевидения, за пропаганду культуры и человечности было присвоено звание «Почетный гражданин Перми». Но главная его награда – народная любовь и безграничное уважение пермяков. И как бы ни называли его нашим пермским Левитаном – ничего подобного. Он наш, собственный Барабанщиков, ни на кого не похожий ни голосом, ни судьбой.

Метки: в Перми, СМИ, Общество

Опубликовано: 14.09.2018 в 17:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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