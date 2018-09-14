Переходим на «цифру»
С января 2019 года Россия переходит на цифровое вещание. В свежем номере газеты "Эфир" Вы узнаете, как определить, смотрите Вы аналоговое или цифровое вещание, какой современный телевизор купить и что делать с устаревшими телеприёмниками?
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