«К 60-летию Пермского телевидения»
Под рубрикой «К 60-летию Пермского телевидения» в свежем номере газеты "Эфир" читайте публикацию о народном любимце пермяков Григории Барабанщикове. Вы узнаете, как появилась телепрограмма «Третий звонок», гостями которой были Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и многие другие известные всей стране артисты.
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