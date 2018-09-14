Под рубрикой «К 60-летию Пермского телевидения» в свежем номере газеты "Эфир" читайте публикацию о народном любимце пермяков Григории Барабанщикове. Вы узнаете, как появилась телепрограмма «Третий звонок», гостями которой были Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и многие другие известные всей стране артисты.