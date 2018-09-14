Дела житейские: правила безопасности для дачников

С наступлением холодов дачники начинают топить печи, включать газовые и электрические обогревательные устройства. Не пора ли вспомнить правила безопасности ? Газета "Эфир" в рубрике «Дела житейские» напоминает, что надо сделать, чтобы не допустить на Ваших дачах пожара.