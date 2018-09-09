Звёзды помогут
На неделе с 10 по 16 сентября звёзды обещают Стрельцам ярких моментов в сфере личных отношений, рекомендуют Тельцам окунуться в проблемы своих членов семьи, а Весам на время «отключиться» от телевизора. Читайте «Астропрогноз» в газете Эфир и сверяйте свой путь с «Млечным путём»!
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