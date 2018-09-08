Агрономы спорят о том, когда лучше сажать плодовые деревья: весной или осенью? Не задумываясь, обратите внимание на рубрики «Сад-огород», а также «Календарь садовода» в свежем выпуске газеты "Эфир" и смело приступайте к делу - богатый урожай ждёт Вас !