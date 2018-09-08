Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Комедии «По семейным обстоятельствам» исполнилось 40 лет

Звёзды помогут →

Когда лучше сажать плодовые деревья?

газета Эфир

Агрономы спорят о том, когда лучше сажать плодовые деревья: весной или осенью? Не задумываясь, обратите внимание на рубрики «Сад-огород», а также «Календарь садовода» в свежем выпуске газеты "Эфир" и смело приступайте к делу - богатый урожай ждёт Вас !

Метки: в Перми, СМИ, Анонс

Опубликовано: 08.09.2018 в 20:26 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Комедии «По семейным обстоятельствам» исполнилось 40 лет

«Давай поженимся!» играет в брачные игры 10 лет

К 60-летию Пермского телевидения

Стас Пьеха «обчистил» косметические запасы бабушки

Сверяем жизненный путь по звёздам!

Кто съел «серенького козлика»?

Как инвалиду по слуху вызвать врача на дом?

Елена Проклова жила с ощущением, что поселится на Марсе

Сказочной деревне Простоквашино - 40 лет

Собираемся на картошку


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Комедии «По семейным обстоятельствам» исполнилось 40 лет

Звёзды помогут →

Обратите внимание

в Перми

Студенты Прикамья вышли на улицы

Более 2,5 тысяч студентов прошло через центр города. В Перми прошло самое массовое посвящение в первокурсники.
10.09.2018 в 18:01

Метки: в Перми, Общество, Образование

С детьми не разводятся!

Разводятся абсолютно разные семьи. И бездетные, и многодетные, проживающие в браке пару лет и более 10-15. Как помочь ребенку в этот тяжелый период?
10.09.2018 в 17:36

Метки: в Перми, Общество

Обмани грипп

Около 50% населения Пермского края смогут получить прививку от гриппа бесплатно.
10.09.2018 в 17:03

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Штормовое предупреждение: возможны заморозки

11 и 12 сентября по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3º.
10.09.2018 в 16:22

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Цветы-однолетники: чем украсить свой сад

Однолетние цветы будут радовать вас своим многоцветием весь сезон.
10.09.2018 в 16:04

Метки: в Перми, Общество

В России

Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров

Комаров возглавлял «Роскосмос» с 2015 года до мая 2018. Затем занимал пост замминистра науки и высшего образования России.
10.09.2018 в 12:30

Метки: в Пермском крае, В России, Власть

Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция

Скайп-конференция длилась больше трех часов. У городов, которые участвовали в ней, было о чем поговорить.
10.09.2018 в 09:57

Метки: в Перми, Общество, В России

Новая жизнь для пенсионера: Куда пойти учиться?

Для людей пенсионного возраста действуют программы повышения квалификации, переподготовки и обучения.
07.09.2018 в 11:08

Метки: в Перми, Общество, В России, в Пермском крае

Писатель Алексей Иванов закончил роман о пионерах-вампирах

Действие происходит в пионерском лагере в советское время во время Олимпиады-80.
06.09.2018 в 17:19

Метки: в Перми, В России, Культура

Девушки «Витязя» в ожидании решающего матча

Двукратный и действующий победитель федеральной лиги жаждет подтвердить статус и в этом сезоне.
06.09.2018 в 16:43

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Лента новостей RSS каналы

Студенты Прикамья вышли на улицыСтуденты Прикамья вышли на улицы

Вести Кудымкар 10.09.2018Вести Кудымкар 10.09.2018

С детьми не разводятся!С детьми не разводятся!

Обмани гриппОбмани грипп

Ай да рыжик!Ай да рыжик!

Штормовое предупреждение: возможны заморозкиШтормовое предупреждение: возможны заморозки

Цветы-однолетники: чем украсить свой садЦветы-однолетники: чем украсить свой сад

В Перми выбирали самого сильного человека РоссииВ Перми выбирали самого сильного человека России

В Перми расширили зону платной парковкиВ Перми расширили зону платной парковки

Выборы в Пермском крае прошли при средней явке в 26%Выборы в Пермском крае прошли при средней явке в 26%

Новый фонтан: в презентации всё было по-другому...Новый фонтан: в презентации всё было по-другому...

Обещание недели: Когда починят «прохудившийся» Чусовской мост?Обещание недели: Когда починят «прохудившийся» Чусовской мост?

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь КомаровНовым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров

Пермский марафон: Как это было?Пермский марафон: Как это было?

«Камские огни» собрали фигуристов со всего Прикамья«Камские огни» собрали фигуристов со всего Прикамья

Уроженца Удмуртии подозревают в пяти изнасилованияхУроженца Удмуртии подозревают в пяти изнасилованиях

Новый фонтан «споет» пермякам в День города-2019Новый фонтан «споет» пермякам в День города-2019

Пермские нефтяники открыли именной холл в ПолитехеПермские нефтяники открыли именной холл в Политехе

2500 парковочных мест за 20 рублей в час2500 парковочных мест за 20 рублей в час

В Перми появился очередной лифт-убийцаВ Перми появился очередной лифт-убийца

Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференцияВетеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция

Вести Пермь. События недели 09.09.2018Вести Пермь. События недели 09.09.2018

На Балу 21 века царила атмосфера праздника и драйваНа Балу 21 века царила атмосфера праздника и драйва

«Хрустальной» девочке нужна помощь«Хрустальной» девочке нужна помощь

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную