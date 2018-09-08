Комедии «По семейным обстоятельствам» исполнилось 40 лет
Комедии «По семейным обстоятельствам» исполнилось 40 лет, а она до сих пор популярна у телезрителей, прежде всего, прекрасным ансамблем актёров: Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Ролан Быков. Как уговорили Ролана Быкова сыграть роль логопеда «с улицы Кой-кого»? Где нашли девочку для юной «клиентки» логопеда? Почему поначалу начальство «Мосфильма» запретило эпизод с подпольным маклером? Читайте подробности в газете "Эфир"!
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