«Давай поженимся!» играет в брачные игры 10 лет
Популярная телевизионная программа «Давай поженимся!» на «Первом канале» отмечает свой 10-летний юбилей! Как Лариса Гузеева женила сына? Почему астролог Василиса Володина сбежала из роддома ? Чем закончилось сватовство телевизионной свахи Розы Сябитовой ? Читайте в свежем номере газеты Эфир!
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