Кто был диктором Пермского телевидения на первой телевизионной передаче 60 лет назад? Когда в Пермь пришло цветное телевидение? Что нам предложила эра цифрового вещания ? Читайте новую рубрику «К 60-летию Пермского телевидения» в свежем номере газеты "Эфир".