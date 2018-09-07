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К 60-летию Пермского телевидения
Кто был диктором Пермского телевидения на первой телевизионной передаче 60 лет назад? Когда в Пермь пришло цветное телевидение? Что нам предложила эра цифрового вещания ? Читайте новую рубрику «К 60-летию Пермского телевидения» в свежем номере газеты "Эфир".
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