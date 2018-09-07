Стас Пьеха «обчистил» косметические запасы бабушки
Косметика является необходимым атрибутом артиста на эстраде. Отчего заплакала Нани Брегвадзе на концерте в Канаде? Где нашла свою косметику Екатерина Шаврина? Для кого Стас Пьеха «обчистил» косметические запасы своей бабушки, Эдиты Пьехи? Читайте в свежем номере газеты "Эфир"!
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