Сверяем жизненный путь по звёздам!
C 3 по 9 сентября звёзды обещают Овнам благоприятный период в семейных делах, Козерогам предлагают не опускать руки перед ворохом дел, а Рыбам предлагают не вступать в конфликты. Читайте «Астропрогноз» в свежем номере газеты "Эфир" и следуйте советам астрологов.
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