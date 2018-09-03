Сверяем жизненный путь по звёздам!

C 3 по 9 сентября звёзды обещают Овнам благоприятный период в семейных делах, Козерогам предлагают не опускать руки перед ворохом дел, а Рыбам предлагают не вступать в конфликты. Читайте «Астропрогноз» в свежем номере газеты "Эфир" и следуйте советам астрологов.