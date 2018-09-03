Можете ли Вы назвать автора, художника картины «Тройка», вспомнить кто съел «серенького козлика» или какой цветок на плече Миледи описал Александр Дюма ? Если «да», то смело садитесь за сканворд, опубликованный в газете "Эфир"! Приятного досуга!