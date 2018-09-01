Как инвалиду по слуху вызвать врача на дом?
Как инвалиду по слуху вызвать врача на дом, заказать такси или билет на поезд ? Поможет специализированная диспетчерская служба, созданная для этой категории людей в Прикамье. В свежем номере газеты "Эфир" опубликованы контакты и подробная информация об этой службе.
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