Как инвалиду по слуху вызвать врача на дом, заказать такси или билет на поезд ? Поможет специализированная диспетчерская служба, созданная для этой категории людей в Прикамье. В свежем номере газеты "Эфир" опубликованы контакты и подробная информация об этой службе.