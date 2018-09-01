Елена Проклова жила с ощущением, что поселится на Марсе

В юбилейные дни для знаменитой артистки Елены Прокловой газета "Эфир" в рубрике "ТВ-юбилей" напоминает, что свой приз за лучшую женскую роль Лена получила, когда ей было 11 лет, а в 15 лет её партнёрами по фильму были два Олега - Ефремов и Табаков.

"Какая же я счастливая! – говорит Елена Проклова. Когда-то давно я жила с ощущением, что скоро улечу в космос и поселюсь на Марсе. Фантазировала, что рожу детей от командира космического корабля и мы с ним проживем долгую счастливую жизнь, а может быть, переселимся на другую планету. Теперь, представься такая возможность, я никуда не полетела бы. У меня и на Земле всё замечательно складывается!".

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