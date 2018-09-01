Сказочной деревне Простоквашино - 40 лет

40 лет назад телезрители узнали о сказочной деревне Простоквашино, дяде Фёдоре и его друзьях. Читайте в свежем номере газеты "Эфир", как появился этот мультфильм, кто из знаменитых артистов озвучивали кота Матроскина и Шарика, и почему в советское время была такой актуальной фраза из фильма: «Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше!».