Собираемся на картошку
Уборка картофеля на дачных участках в самом разгаре! Зачем при уборке нужно иметь особое ведро, как быть с ботвой и что делать с клубнями, которых поразила парша? В свежем номере газеты "Эфир" читайте полезные советы лучших агрономов Прикамья.
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