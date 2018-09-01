Собираемся на картошку

Уборка картофеля на дачных участках в самом разгаре! Зачем при уборке нужно иметь особое ведро, как быть с ботвой и что делать с клубнями, которых поразила парша? В свежем номере газеты "Эфир" читайте полезные советы лучших агрономов Прикамья.