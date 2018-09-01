Звезды театра и кино в стране выученных уроков
Свежий номер газеты "Эфир" знакомит читателей, как звёзды театра и кино готовят к школе своих детей. Вы узнаете, как Борис Щербаков учил сына арифметике и почему Чулпан Хаматова писала школьные сочинения дочерям. Читайте и готовьте своих детей и внуков к новому учебному процессу.
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