Звезды театра и кино в стране выученных уроков

Свежий номер газеты "Эфир" знакомит читателей, как звёзды театра и кино готовят к школе своих детей. Вы узнаете, как Борис Щербаков учил сына арифметике и почему Чулпан Хаматова писала школьные сочинения дочерям. Читайте и готовьте своих детей и внуков к новому учебному процессу.