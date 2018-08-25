7 способов пробиться к зрителю
День кино, который в нашей стране отмечается 27 августа свежий номер газеты "Эфир" отмечает публикацией «7 способов пробиться к зрителю», в которой вы прочтёте о непростой судьбе культовых советских фильмов, которые «пробивались» к зрителю в условиях цензуры и главенствующей идеологии. Как авторы фильма «Я шагаю по Москве» искали смысл картины и нашли его в полотёре, почему в боевике «Пираты XX века» 200 тонн урановой руды заменили на такое же количество опиума и для чего в «Бриллиантовой руке» режиссёру Леониду Гайдаю понадобился атомный взрыв ?
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