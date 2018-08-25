Помидор в помощь

Надоели салаты из помидоров и уже лень готовить из томатов различную консервацию? В рубрике «Чистим пёрышки» свежего номера газеты "Эфир" предлагают использовать этот полезный и богатый витаминами и минералами продукт для косметического «ремонта» лица - соответствующие маски снимут воспаления, пигментацию и излишний загар. Будьте всегда красивыми и молодыми!