Легендарному сериалу 40 лет
Август 1973 года, 40 лет назад по вечерам улицы шумных городов и тихих посёлков пустели - телезрители страны Советов смотрели сериал «Семнадцать мгновений весны». Кто составил конкуренцию Вячеславу Тихонову на главную роль, почему Леонида Броневого «понизили» в должности, и он вместо Гитлера сыграл Мюллера, кто такой «Ефим Закадрович» ? Открывайте свежий номер газеты "Эфир".
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