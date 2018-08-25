Легендарному сериалу 40 лет

Август 1973 года, 40 лет назад по вечерам улицы шумных городов и тихих посёлков пустели - телезрители страны Советов смотрели сериал «Семнадцать мгновений весны». Кто составил конкуренцию Вячеславу Тихонову на главную роль, почему Леонида Броневого «понизили» в должности, и он вместо Гитлера сыграл Мюллера, кто такой «Ефим Закадрович» ? Открывайте свежий номер газеты "Эфир".