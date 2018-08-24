В каком звании был чеховский Пришибеев?
Если вы помните, в каком звании был чеховский Пришибеев, как звали капитана, на поиски которого отправились его дети, и что находится в торбе у лошади - смело садитесь за сканворд-плюс, опубликованный в свежем номере газеты "Эфир".
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