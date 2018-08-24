«Сладкой женщине» - Наталье Гундаревой - 28 августа исполнилось бы 70 лет. Она рано ушла из жизни, но память осталась! Почему лишний вес не помешал Наташе попасть в театральный институт и как Гундарева покоряла своенравных режиссёров? Читайте в свежем номере газеты «Эфир», в рубрике «ТВ-юбилей».