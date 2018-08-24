Не секрет, что жизнь знаменитостей порой витиевата и извилиста! Свежий номер газеты "Эфир" Вас привлечёт публикацией «Когда мама - бабушка»! Вы прочтёте, как знаменитая актриса театра и кино, телеведущая Елена Проклова рожала ребёнка в одной клинике и у одного врача со своей старшей дочерью Ариной, в чём секрет японского метода воспитания младших детей Лизы и Гарри и внучки Клавы от старшей дочери Кристины у Аллы Пугачевой и многие другие подробности из жизни российских знаменитостей.