Когда мама - бабушка!
Не секрет, что жизнь знаменитостей порой витиевата и извилиста! Свежий номер газеты "Эфир" Вас привлечёт публикацией «Когда мама - бабушка»! Вы прочтёте, как знаменитая актриса театра и кино, телеведущая Елена Проклова рожала ребёнка в одной клинике и у одного врача со своей старшей дочерью Ариной, в чём секрет японского метода воспитания младших детей Лизы и Гарри и внучки Клавы от старшей дочери Кристины у Аллы Пугачевой и многие другие подробности из жизни российских знаменитостей.
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