В русском фольклоре словосочетание «ягода малина» давно стало символом хорошей жизни! И вот она поспела - едим эту нежную и сладкую ягоду «с куста». Но как сохранить малину впрок? Прежде всего нужен широкий таз, а дальше..? А, дальше прочитать рецепты в свежем номере газеты "Эфир" и узнать все секреты приготовления малинового варенья в рубрике «Экспертиза».