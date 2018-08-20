Ягода малина
В русском фольклоре словосочетание «ягода малина» давно стало символом хорошей жизни! И вот она поспела - едим эту нежную и сладкую ягоду «с куста». Но как сохранить малину впрок? Прежде всего нужен широкий таз, а дальше..? А, дальше прочитать рецепты в свежем номере газеты "Эфир" и узнать все секреты приготовления малинового варенья в рубрике «Экспертиза».
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