Астропрогноз: Звёзды в помощь
На неделе с 20 по 26 августа звёзды обещают Овнам исполнение заветного желания, Стрельцам - судьбоносную встречу. Водолеи могут отправиться на семейных отдых или пикник, а Рыбы впасть в меланхолию. Читаем рубрику «Астропрогноз» в свежем номере газеты "Эфир" и сверяем свой жизненный путь по звёздам !
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми работает «Служба ранней помощи»
Не вешать нос, гардемарины!
Как Юлия Высоцкая научилась «швыряться» сковородками
Знаете породу голубей из шести букв?
Август на дворе - праздник на столе
Как спасти смородину
Подводные камни кредитов и займов
Попасть в «Убойную силу» Андрею Федорцову помогло пиво
Почему Роберт де Ниро не стал художником
Не ботоксом единым
Добавить комментарий: