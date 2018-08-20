Астропрогноз: Звёзды в помощь

На неделе с 20 по 26 августа звёзды обещают Овнам исполнение заветного желания, Стрельцам - судьбоносную встречу. Водолеи могут отправиться на семейных отдых или пикник, а Рыбы впасть в меланхолию. Читаем рубрику «Астропрогноз» в свежем номере газеты "Эфир" и сверяем свой жизненный путь по звёздам !