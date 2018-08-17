В Перми работает «Служба ранней помощи»

Уже три года при в Прикамье работает «Служба ранней помощи», которая помогает выявить и осуществить коррекцию нарушений в развитии детей от 0 до 4 лет. Если в Вашу семью пришла такая беда, в свежем номере газеты "Эфир" вы найдёте адреса реабилитационных центров и перечень услуг, которые они оказывают. Конкретную помощь уже получили более 900 семей, малыши которых имеют ограниченные возможности здоровья или риски в развитии.