В Перми работает «Служба ранней помощи»
Уже три года при в Прикамье работает «Служба ранней помощи», которая помогает выявить и осуществить коррекцию нарушений в развитии детей от 0 до 4 лет. Если в Вашу семью пришла такая беда, в свежем номере газеты "Эфир" вы найдёте адреса реабилитационных центров и перечень услуг, которые они оказывают. Конкретную помощь уже получили более 900 семей, малыши которых имеют ограниченные возможности здоровья или риски в развитии.
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